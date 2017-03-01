Путин: В Сочи хорошая горнолыжная инфраструктура, в Красноярске надо сделать не хуже

Перед совещанием по вопросу подготовки к проведению Всемирной зимней Универсиады Путин осмотрел экспозицию макетов строящихся к этому событию объектов. В частности, президенту показали макеты нового аэровокзального комплекса аэропорта Емельяново, где будет введен в эксплуатацию новый терминал, спортивного тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта «Сопка».

Подробные пояснения по проекту горнолыжного комплекса фанпарк «Бобровый лог» дал гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин — его компания реализует проект.

«В Сочи на Красной поляне у вас получилось хорошо», — отметил Путин, имея в виду горнолыжный курорт «Роза Хутор».

Потанин сказал, что многое из того, что было опробовано тогда при строительстве, применяется и сейчас, при реализации нового проекта. По его словам, протяженность трассы горнолыжного комплекса составляет 10 км, предполагается строительство двух подъемников. После проведения Универсиады пропускная способность комплекса расширится, его смогут посещать больше спортсменов, добавил он.