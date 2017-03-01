Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина празднует 65-летие

Раиса Сметанина родилась в Коми АССР 29 февраля 1952 года, что впоследствии было объектом добрых шуток партнеров по лыжной сборной, которые говорили: «каждый високосный год у нее бывают не только дни рождения, но и олимпийские медали». Сметанина вошла в элиту лыжного спорта на чемпионате мира 1974 года в шведском Фалуне, когда выиграла золотые медали в эстафете и бронзу в спринтерской гонке на пять километров. Через два года на своих первых Олимпийских играх в австрийском Инсбруке 23-летняя Сметанина завоевала три медали, в том числе и золото в эстафете и 10-километровой гонке.

Рая Сметанина родилась в большой семье оленеводов, где лыжи были первой необходимостью — лишь таким образом можно было добираться до школы или помогать родителям в уходе за оленями. Сметанина быстро стала выделяться на сельском уровне, ее стали отправлять на районные и даже республиканские соревнования, где невысокую, но очень крепкую юную лыжницу заметили. В 1972 году, когда она уже училась в пединституте в Сыктывкаре, девушку стали привлекать и в юношескую сборную страны, а вскоре она завоевала свои первые медали чемпионатов мира.

В Играх 1976 года в Инсбруке Сметанина была близка к тому, чтобы выиграть все три золотые медали в женских лыжах, однако на 5-километровой дистанции пропустила вперед финку Хелену Такало. Олимпиада в Инсбруке так и осталась лучшей в карьере Раисы Сметаниной, однако она сумела держать высокий уровень до 40 лет — во многом благодаря природной выносливости. К тому же Сметанина обладала удивительной техникой — она делала внешне не заметные, но очень мощные толчки, что позволяло экономить силы.

С каждой Олимпиады — с медалями

В 1980 году в Лэйк-Плэсиде Сметанина выиграла золото на 5 км и серебро в эстафете, в 1984-м — серебро на 10 и 20 км, в 1988-м в Калгари — вновь серебро на 10-километровой дистанции. В Калгари 35-летняя Сметанина в состав «золотой» эстафетной команды уже не попала, однако затем выиграла в этом виде серебряные медали на чемпионате мира 1989 года в финском Лахти, а через два года — золото в Валь-ди-Фьемме.

На Играх-1992 в Альбервилле Сметанина выступила в составе звездной Объединенной команды — с Еленой Вяльбе, Ларисой Лазутиной и Любовью Егоровой. Норвежки в эстафете отстали более чем на 20 секунд, а Сметанина вошла в историю, выиграв золотую олимпийскую награду за 12 дней до 40-летия, чего в лыжном спорте не случалось никогда. Она была близка и к медали на 10-километровой дистанции, однако осталась четвертой, пропустив вперед молодых звезд — Егорову, итальянку Стефанию Бельмондо и Вяльбе.

Сметанина установила выдающееся достижение, выиграв наибольшее количество медалей на зимних Олимпиадах — 10. Впоследствии ее опередили лишь два великих норвежца — лыжник Бьёрн Дэли и биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, а среди женщин рекорд повторили Бельмондо и норвежка Марит Бьорген. На чемпионатах мира Сметанина завоевала 12 наград (четыре — золотые), которые уложились в промежуток в 17 лет.

Раиса Сметанина награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак почета», орденом Почета. После окончания карьеры посвятила себе тренерской работе в родной республике Коми.