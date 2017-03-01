Иверсен, упавший в ходе командного спринта, досрочно покинул чемпионат мира

25-летний спортсмен на днях столкнулся с финном Иво Нисканеном в ходе командного спринта, и после этого случая в его адрес стали поступать угрозы от фанатов из Финляндии.



Тренерский штаб сборной Норвегии решил не ставить Иверсена на гонку на 15 км, что сильно расстроило лыжника, который и без того находился в подавленном состоянии. В итоге он решил сняться с оставшихся гонок чемпионата мира и в спокойной обстановке готовиться к заключительным стартам сезона в Кубке мира.