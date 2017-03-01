Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28925988/
1 марта 2017, 0:09 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Иверсен, упавший в ходе командного спринта, досрочно покинул чемпионат мира

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен принял решение досрочно прекратить выступление на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти, сообщает TV2.

25-летний спортсмен на днях столкнулся с финном Иво Нисканеном в ходе командного спринта, и после этого случая в его адрес стали поступать угрозы от фанатов из Финляндии.

Тренерский штаб сборной Норвегии решил не ставить Иверсена на гонку на 15 км, что сильно расстроило лыжника, который и без того находился в подавленном состоянии. В итоге он решил сняться с оставшихся гонок чемпионата мира и в спокойной обстановке готовиться к заключительным стартам сезона в Кубке мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Хальфварссон: Побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон

Швед Калле Хальфварссон ответил на заявление двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам норвежца Петера Нортуга о готовности выйти на старт марафона на чемпионате мира в Лахти голым в случае победы шведа в скиатлоне.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»