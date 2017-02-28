Хальфварссон: Побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон

Напомним, что победителем скиатлона в итоге стал россиянин Сергей Устюгов, а Хальфварссон стал 20-м.



«Я побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон на чемпионате мира», — приводит слова Хальфварссона Expressen.



Забег на 50 км свободным стилем пройдёт на чемпионате мира 5 марта.