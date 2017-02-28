Хальфварссон: Побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон
Швед Калле Хальфварссон ответил на заявление двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам норвежца Петера Нортуга о готовности выйти на старт марафона на чемпионате мира в Лахти голым в случае победы шведа в скиатлоне.
Напомним, что победителем скиатлона в итоге стал россиянин Сергей Устюгов, а Хальфварссон стал 20-м.
«Я побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон на чемпионате мира», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
Забег на 50 км свободным стилем пройдёт на чемпионате мира 5 марта.
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