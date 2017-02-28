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28 февраля 2017, 21:46 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Хальфварссон: Побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон

Швед Калле Хальфварссон ответил на заявление двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам норвежца Петера Нортуга о готовности выйти на старт марафона на чемпионате мира в Лахти голым в случае победы шведа в скиатлоне.

Напомним, что победителем скиатлона в итоге стал россиянин Сергей Устюгов, а Хальфварссон стал 20-м.

«Я побегу голым на чемпионате Швеции, если Нортуг выиграет марафон на чемпионате мира», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Забег на 50 км свободным стилем пройдёт на чемпионате мира 5 марта.
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