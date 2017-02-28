Ковальчик: Решение по отстранённым россиянам надо принимать очень быстро
Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик рассказала о своём отношении к отстранению шести российских лыжников от участия в соревнованиях.
«Убеждена, что решение по ним нужно было принимать очень быстро. Если нет доказательств — тут же говорим: “Стоп, хватит”. И допускаем их на старты. Это всё так неприятно. Они же живые люди, у них есть чувства. Не представляю, в каком они сейчас настроении. Так делать нельзя. Будут доказательства — спортсмена надо отстранить. Но если их нет… Как так можно поступать с живыми людьми?
Что касается Устюгова, то он же сумасшедший! Очень рада за Сергея! Как и за Никиту Крюкова. Несколько дней назад мы болтали с ним, он сетовал, что в этом сезоне у него
В конце декабря FIS подтвердила, что от соревнований отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
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