Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28924104/
28 февраля 2017, 19:49 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Ковальчик: Решение по отстранённым россиянам надо принимать очень быстро

Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик рассказала о своём отношении к отстранению шести российских лыжников от участия в соревнованиях.

«Убеждена, что решение по ним нужно было принимать очень быстро. Если нет доказательств — тут же говорим: “Стоп, хватит”. И допускаем их на старты. Это всё так неприятно. Они же живые люди, у них есть чувства. Не представляю, в каком они сейчас настроении. Так делать нельзя. Будут доказательства — спортсмена надо отстранить. Но если их нет… Как так можно поступать с живыми людьми?

Что касается Устюгова, то он же сумасшедший! Очень рада за Сергея! Как и за Никиту Крюкова. Несколько дней назад мы болтали с ним, он сетовал, что в этом сезоне у него почему-то не идёт. А тут раз — и золото! Вот так! Всё, обо всех неудачах можно забыть. Всё время смотрим, болеем: “Давай, Серёга, давай”. Так переживаю! Есть ли у него шансы стать “королём лыж” и выиграть марафон? Да для нас он уже король! Устюгов в этом сезоне выиграл “Тур де Ски”, два золота на чемпионате мира. Что может быть лучше?», — приводит слова Ковальчик «Спорт-экспресс».
В конце декабря FIS подтвердила, что от соревнований отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»