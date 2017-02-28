Ковальчик: Решение по отстранённым россиянам надо принимать очень быстро

«Убеждена, что решение по ним нужно было принимать очень быстро. Если нет доказательств — тут же говорим: “Стоп, хватит”. И допускаем их на старты. Это всё так неприятно. Они же живые люди, у них есть чувства. Не представляю, в каком они сейчас настроении. Так делать нельзя. Будут доказательства — спортсмена надо отстранить. Но если их нет… Как так можно поступать с живыми людьми?



Что касается Устюгова, то он же сумасшедший! Очень рада за Сергея! Как и за Никиту Крюкова. Несколько дней назад мы болтали с ним, он сетовал, что в этом сезоне у него почему-то не идёт. А тут раз — и золото! Вот так! Всё, обо всех неудачах можно забыть. Всё время смотрим, болеем: “Давай, Серёга, давай”. Так переживаю! Есть ли у него шансы стать “королём лыж” и выиграть марафон? Да для нас он уже король! Устюгов в этом сезоне выиграл “Тур де Ски”, два золота на чемпионате мира. Что может быть лучше?», — приводит слова Ковальчик «Спорт-экспресс».

В конце декабря FIS подтвердила, что от соревнований отстранены Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.