Определен состав на мужскую «разделку»
Завтра на чемпионате мира пройдет мужская «классическая» гонка с раздельным стартом на 15 км.
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Россию представят Александр Бессмертных, Сергей Турышев, Андрей Ларьков и Станислав Волженцев. Участие Сергея Устюгова в этой дисциплине не планировалось изначально, передает из Лахти специальный корреспондент «СЭ» Владимир ИВАНОВ.
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