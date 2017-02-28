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28 февраля 2017, 19:04 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Определен состав на мужскую «разделку»

Завтра на чемпионате мира пройдет мужская «классическая» гонка с раздельным стартом на 15 км.

Завтра на чемпионате мира пройдет мужская классическая гонка с раздельным стартом на 15 км. Увеличить
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Россию представят Александр Бессмертных, Сергей Турышев, Андрей Ларьков и Станислав Волженцев. Участие Сергея Устюгова в этой дисциплине не планировалось изначально, передает из Лахти специальный корреспондент «СЭ» Владимир ИВАНОВ.
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