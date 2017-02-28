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28 февраля 2017, 18:22 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Стоян стала 45-й в индивидуальной гонке чемпионата мира

Завершилась женская индивидуальна гонка на 10 километров на чемпионате мира в финском Лахти.

Завершилась женская индивидуальна гонка на 10 километров на чемпионате мира в финском <span class=error>Лахти</span>. Увеличить
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Победительницей гонки стала норвежка Марит Бьёрген, второй финишировала Шарлотт Калла из Швеции, еще одна представительница Норвегии Астрид Якобсен стала третьей.

Лучший результат у лыжниц Казахстана показала Анна Стоян, финишировавшая 45-й, Ирина Быкова стала 54-й, Валерия Тюленева — 62-й, Наталья Соколовская — 65-й.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти (Финляндия).
Женщины. Индивидуальная гонка. 10 километров.

1. Марит Бьёрген (Норвегия) — 25:24.9
2. Шарлотт Калла (Швеция) — +41.0
3. Астрид Якобсен (Норвегия) — +55.5

45. Анна Стоян (Казахстан) — +4:04.0
54. Ирина Быкова (Казахстан) — +4:41.0
62. Валерия Тюленева (Казахстан) — +5:40.3
65. Наталья Соколовская (Казахстан) — +6:41.0.

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