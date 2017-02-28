Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28922926/
28 февраля 2017, 17:55 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Чарковский: Ларьков, Бессмертных, Волженцев, Турышев побегут гонку на 15 км на ЧМ

ЛАХТИ (Финляндия), 28 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Станислав Волженцев и Сергей Турышев выступят в составе сборной России в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер российской команды Юрий Чарковский.

Индивидуальная гонка классическим стилем на 15 км у мужчин пройдет на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти в среду.

В рамках чемпионата мира у мужчин также еще запланирована эстафета (4 по 10 км) и марафон на 50 км, который закроет программу соревнований в воскресенье.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Вяльбе: Выступающие на ЧМ российские лыжники не применяют допинг

Вяльбе: Выступающие на ЧМ российские лыжники не применяют допинг

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники, участвующие в чемпионате мира в финском Лахти, не употребляют допинг. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью норвежской газете VG.
Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский