Чарковский: Ларьков, Бессмертных, Волженцев, Турышев побегут гонку на 15 км на ЧМ

Индивидуальная гонка классическим стилем на 15 км у мужчин пройдет на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти в среду.

В рамках чемпионата мира у мужчин также еще запланирована эстафета (4 по 10 км) и марафон на 50 км, который закроет программу соревнований в воскресенье.