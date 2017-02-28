Чарковский: Ларьков, Бессмертных, Волженцев, Турышев побегут гонку на 15 км на ЧМ
ЛАХТИ (Финляндия), 28 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Лыжники Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Станислав Волженцев и Сергей Турышев выступят в составе сборной России в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира 2017 года, заявил агентству «Р-Спорт» менеджер российской команды Юрий Чарковский.
Индивидуальная гонка классическим стилем на 15 км у мужчин пройдет на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти в среду.
В рамках чемпионата мира у мужчин также еще запланирована эстафета (4 по 10 км) и марафон на 50 км, который закроет программу соревнований в воскресенье.
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