Вяльбе: Выступающие на ЧМ российские лыжники не применяют допинг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Перед чемпионатом мира в Лахти Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию пятерых российских лыжников — Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой — на временное отстранение на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира “чиста”, как и на Олимпиаде в Сочи. Вначале отстранение Легкова, Вылегжанина и Петухова было трагедией для нас, как и дисквалификация лыжницы Терезы Йохауг — для Норвегии, мы были разочарованы, но я рада, что в WADA поняло, что в докладе Макларена нет никаких доказательств употребления допинга российскими спортсменами. Устюгов также участвовал в Олимпийских играх, но, к счастью, только в спринте, надеюсь, что все отстраненные лыжники в следующем году будут допущены к Олимпиаде».

Сергей Устюгов выиграл на чемпионате мира в Лахти личную гонку в скиатлоне и командный спринт в паре с Никитой Крюковым, также на его счету серебро в личном спринте. Женская команда в составе Юлии Белоруковой и Натальи Матвеевой стала второй в командном спринте. Сборная России занимает третье место в общекомандном зачете, чемпионат мира завершится 5 марта.