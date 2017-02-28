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28 февраля 2017, 14:35 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Вяльбе: Выступающие на ЧМ российские лыжники не применяют допинг

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники, участвующие в чемпионате мира в финском Лахти, не употребляют допинг. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью норвежской газете VG.

Глава Федерации лыжных гонок России гарантирует что российская сборная на чемпионате мира чиста как и на Олимпиаде в Сочи. Увеличить
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Перед чемпионатом мира в Лахти Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию пятерых российских лыжников — Максима Вылегжанина, Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой — на временное отстранение на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Я гарантирую, что российская сборная на чемпионате мира “чиста”, как и на Олимпиаде в Сочи. Вначале отстранение Легкова, Вылегжанина и Петухова было трагедией для нас, как и дисквалификация лыжницы Терезы Йохауг — для Норвегии, мы были разочарованы, но я рада, что в WADA поняло, что в докладе Макларена нет никаких доказательств употребления допинга российскими спортсменами. Устюгов также участвовал в Олимпийских играх, но, к счастью, только в спринте, надеюсь, что все отстраненные лыжники в следующем году будут допущены к Олимпиаде».

Сергей Устюгов выиграл на чемпионате мира в Лахти личную гонку в скиатлоне и командный спринт в паре с Никитой Крюковым, также на его счету серебро в личном спринте. Женская команда в составе Юлии Белоруковой и Натальи Матвеевой стала второй в командном спринте. Сборная России занимает третье место в общекомандном зачете, чемпионат мира завершится 5 марта.
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Новости Лыжного спорта

Крюков заявил, что чувствовал себя белой вороной на антидопинговом заседании лыжников

Крюков заявил, что чувствовал себя белой вороной на антидопинговом заседании лыжников

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский лыжник Никита Крюков на заседании по вопросам борьбы с допингом, прошедшем 22 февраля в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, чувствовал себя белой вороной или гадким утенком в связи с ситуацией вокруг российского спорта. Об этом 31-летний лыжник сообщил ТАСС.
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