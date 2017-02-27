Крюков заявил, что чувствовал себя белой вороной на антидопинговом заседании лыжников

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в финском Лахти и завершится 5 марта. Ранее Крюков в паре с Сергеем Устюговым выиграл командный спринт. За несколько метров до финиша идущие в лидерах норвежец Эмиль Иверсен и финн Иво Нисканен упали, что и позволило россиянам одержать победу.

«То, что произошло в конце гонки, я расцениваю как чудо, воздание за мои и Серегины неудачи и за всю нестабильную ситуацию вокруг российского спорта. Тем самым мы доказываем, что русские “чистые” и могут побеждать, хотя опять же ходят слухи, что КГБ или ФСБ проплатили это падение, но это смешно. У нас было хорошее антидопинговое собрание, на нем присутствовал президент FIS (Международной федерации лыжных видов спорта) Джанфранко Каспер и глава МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах, который в основном и отвечал на вопросы. Лыжники практически со всех стран на протяжении двух часов дискутировали, обсуждали», — сказал Крюков.

«Знаете, был такой негативный настрой против России прямо с первых минут этого собрания, что становилось неприятно. Лично я сидел и ощущал себя белой вороной или каким-то гадким утенком, на которого все выливают. Иностранцы даже начинали коситься. Было неприятно, но мы ответные вопросы задавали и в какие-то моменты я его даже перебивал, потому что это несправедливо», — отметил лыжник.

При этом он подчеркнул, эта гонка стала для него одной из самых сложных. «Я от всех своих побед звездной болезни не ловил. В этом плане мне также нравится мнение Сергея Устюгова, который мыслит как я: сегодня ты лучший, тебе повесили медаль на шею, потом ты пришел, снял ее, а завтра уже снова нужно доказывать — тогда спортсмен прогрессирует и добивается новых высот. Лично для меня это была одна из самых тяжелых гонок, и с личной задачей, я считаю, справился: на моем этапе, где бежал Йоханнес Клаэбо, никто не стоял рядом с ним, а я приезжал в общей группе и давал Сергею шанс бороться за медаль», — заявил Крюков.

На Олимпиаде-2014 в аналогичной дисциплине в составе российской команды выступали Максим Вылегжанин и Крюков. На последнем этапе Крюков шел в числе лидеров, но перед финишной прямой финн Сами Яухоярви (в нынешней гонке он бежал на первом этапе) пересек траекторию немцу Тиму Чарнке, который упал и помешал финишировать Крюкову, в итоге россияне тогда завоевали серебро. Устюгов на ОИ-2014 упал в финале индивидуального спринта свободным стилем и стал пятым.