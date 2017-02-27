Крюков заявил, что чувствовал себя белой вороной на антидопинговом заседании лыжников
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский лыжник Никита Крюков на заседании по вопросам борьбы с допингом, прошедшем 22 февраля в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, чувствовал себя белой вороной или гадким утенком в связи с ситуацией вокруг российского спорта. Об этом 31-летний лыжник сообщил ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в финском Лахти и завершится 5 марта. Ранее Крюков в паре с Сергеем Устюговым выиграл командный спринт. За несколько метров до финиша идущие в лидерах норвежец Эмиль Иверсен и финн Иво Нисканен упали, что и позволило россиянам одержать победу.
«То, что произошло в конце гонки, я расцениваю как чудо, воздание за мои и Серегины неудачи и за всю нестабильную ситуацию вокруг российского спорта. Тем самым мы доказываем, что русские “чистые” и могут побеждать, хотя опять же ходят слухи, что КГБ или ФСБ проплатили это падение, но это смешно. У нас было хорошее антидопинговое собрание, на нем присутствовал президент FIS (Международной федерации лыжных видов спорта) Джанфранко Каспер и глава МОК (Международного олимпийского комитета) Томас Бах, который в основном и отвечал на вопросы. Лыжники практически со всех стран на протяжении двух часов дискутировали, обсуждали», — сказал Крюков.
«Знаете, был такой негативный настрой против России прямо с первых минут этого собрания, что становилось неприятно. Лично я сидел и ощущал себя белой вороной или
При этом он подчеркнул, эта гонка стала для него одной из самых сложных. «Я от всех своих побед звездной болезни не ловил. В этом плане мне также нравится мнение Сергея Устюгова, который мыслит как я: сегодня ты лучший, тебе повесили медаль на шею, потом ты пришел, снял ее, а завтра уже снова нужно доказывать — тогда спортсмен прогрессирует и добивается новых высот. Лично для меня это была одна из самых тяжелых гонок, и с личной задачей, я считаю, справился: на моем этапе, где бежал Йоханнес Клаэбо, никто не стоял рядом с ним, а я приезжал в общей группе и давал Сергею шанс бороться за медаль», — заявил Крюков.
На Олимпиаде-2014 в аналогичной дисциплине в составе российской команды выступали Максим Вылегжанин и Крюков. На последнем этапе Крюков шел в числе лидеров, но перед финишной прямой финн Сами Яухоярви (в нынешней гонке он бежал на первом этапе) пересек траекторию немцу Тиму Чарнке, который упал и помешал финишировать Крюкову, в итоге россияне тогда завоевали серебро. Устюгов на ОИ-2014 упал в финале индивидуального спринта свободным стилем и стал пятым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter