Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28906016/
27 февраля 2017, 15:06 | Зимние: Лыжный спорт | «Газета.Ру»

Норвежский лыжник Иверсен страдает от угроз финских болельщиков

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен после командного спринта на чемпионате мира в Лахти стал получать угрозы от финских болельщиков, утверждает Ilta-Sanomat.

Долго время сборная Норвегии лидировала в гонке, однако на предпоследнем вираже перед выходом на финишную прямую норвежец и финн Иво Нисканен столкнулись и упали, что позволило преследовавшим их Сергею Устюгову и Федерико Пеллегрино вырваться вперед. В итоге россияне выиграли золото, серебро досталось итальянцам, а бронза — финнам.

Отмечается, что после гонки Иверсен стал получать оскорбления от местных болельщиков в социальных сетях. Финские любители лыжных гонок также угрожали норвежцу физической расправой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Федерация: Российские прыгуны на лыжах с трамплина на ЧМ пока выступают на «тройку»

ЛАХТИ /Финляндия/, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская команда по прыжкам на лыжах с трамплина не смогла добиться поставленных перед ней задач по итогам выступления в первой части чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Еще 7 новостей  Все новости