Норвежский лыжник Иверсен страдает от угроз финских болельщиков
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен после командного спринта на чемпионате мира в Лахти стал получать угрозы от финских болельщиков, утверждает
Ilta-Sanomat.
Долго время сборная Норвегии лидировала в гонке, однако на предпоследнем вираже перед выходом на финишную прямую норвежец и финн Иво Нисканен столкнулись и упали, что позволило преследовавшим их Сергею Устюгову и Федерико Пеллегрино вырваться вперед. В итоге россияне выиграли золото, серебро досталось итальянцам, а бронза — финнам.
Отмечается, что после гонки Иверсен стал получать оскорбления от местных болельщиков в социальных сетях. Финские любители лыжных гонок также угрожали норвежцу физической расправой.
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