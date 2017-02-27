Норвежский лыжник Иверсен страдает от угроз финских болельщиков

Долго время сборная Норвегии лидировала в гонке, однако на предпоследнем вираже перед выходом на финишную прямую норвежец и финн Иво Нисканен столкнулись и упали, что позволило преследовавшим их Сергею Устюгову и Федерико Пеллегрино вырваться вперед. В итоге россияне выиграли золото, серебро досталось итальянцам, а бронза — финнам.

Отмечается, что после гонки Иверсен стал получать оскорбления от местных болельщиков в социальных сетях. Финские любители лыжных гонок также угрожали норвежцу физической расправой.