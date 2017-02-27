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27 февраля 2017, 14:46 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Федерация: Российские прыгуны на лыжах с трамплина на ЧМ пока выступают на «тройку»

ЛАХТИ /Финляндия/, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская команда по прыжкам на лыжах с трамплина не смогла добиться поставленных перед ней задач по итогам выступления в первой части чемпионата мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. Об этом ТАСС заявил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

В воскресенье на чемпионате мира завершились соревнования на среднем трамплине. Лучшим в мужской команде России стал Евгений Климов (22-е место), в женской — Ирина Аввакумова (12-е место). В смешанном турнире сборная заняла шестое место.

«Результаты, откровенно говоря, не дотянули до того плана, который поставили федерация и тренерский штаб, — сказал Дубровский. — Пока выступаем на “троечку”, будем ждать прогресса на большом трамплине, на нем мужская команда должна выглядеть убедительней».

По словам президента федерации, Климову, который в начале января стал третьим на этапе «Турне четырех трамплинов» в Инсбруке, в Лахти было по силам бороться за попадание в десятку сильнейших.

«У Жени накопилась усталость, сейчас будем думать, как его реанимировать на большой трамплин. Главное для него в этом сезоне — закрепиться на одном уровне, регулярно попадать в «десятку», — сказал Дубровский.

«Что касается Дениса Корнилова и Дмитрия Васильева, то они показали 29-е и 30-е места. С учетом того, что для них это далеко не первый чемпионат мира, результаты должны были быть выше. Ожидали большего и от Алексея Ромашова», — добавил он.

«Не повторить ошибку»

Глава федерации отметил, что в женской команде, которая уже завершила выступление в Лахти, дела обстоят тоже не лучшим образом. Лидер сборной России Аввакумова прыгала с переломом ребра, поэтому, по собственному признанию, смогла реализовать только 70% от своих возможностей.

«Однако есть вопросы и к организационной части женской сборной, которые еще будем разбирать. Надо понять, почему вышли на пик формы в январе, а не главном старте сезона. Кроме того, было провалено первенство мира среди юниоров, на Универсиаду поехали не сильнейшим составом. Мы не должны повторять ошибки в олимпийском сезоне», — сказал он.

«У Иры была задача бороться за шестерку сильнейших, но помешала травма. Другие девчонки не попали в двадцать сильнейших, но и по сезону этого им не удавалось. Так что показали тот уровень, на который были готовы», — подчеркнул собеседник агентства.

Личные соревнования на большом трамплине в Лахти пройдут 1—2 марта, командные — 4-го числа.
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