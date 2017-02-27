Челябинская область будет претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу в 2023 году
Федерация фристайла России намерена подать заявку на проведение в Миассе чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Проведение этапа Кубка мира по фристайлу в Миассе станет ежегодным. «Мы с
Кроме того, ФФР намерена подать заявку на проведение в Миассе Чемпионата мира в 2023 году. «Есть поддержка руководства Челябинской области и в том, чтобы мы подали заявку в FIS на проведение в Миассе Чемпионата мира в 2023 году», — уточнил Алексей Курашов.
Напомним, этап Кубка мира по
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