Челябинская область будет претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу в 2023 году

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Федерации.

Проведение этапа Кубка мира по фристайлу в Миассе станет ежегодным. «Мы с директором-координатором FIS по фристайлу Джо Фитцджеральдом предварительно обсуждали возможность ежегодного проведения этапов Кубка мира по ски-кроссу в Миассе и по акробатике в Москве. У нас есть договоренность о том, чтобы во время Чемпионата мира по фристайлу-сноуборду в Испании в марте этого года мы проведем рабочую встречу, на которой обсудим этот вопрос более подробно. Учитывая, что этап Кубка мира в Миассе проведен на самом высоком организационном уровне, я уверен, что в конечном итоге FIS примет решение в нашу пользу», — сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Кроме того, ФФР намерена подать заявку на проведение в Миассе Чемпионата мира в 2023 году. «Есть поддержка руководства Челябинской области и в том, чтобы мы подали заявку в FIS на проведение в Миассе Чемпионата мира в 2023 году», — уточнил Алексей Курашов.