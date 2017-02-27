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27 февраля 2017, 12:18 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Колобков похвалил лыжников РФ и заявил, что другого результата на ЧМ от них не ждали

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил агентству «Р-Спорт», что сборная России по лыжным гонкам показала тот высокий результат на чемпионате мира в финском Лахти, который от нее и ожидали.

Сергей Устюгов и Никита Крюков в воскресенье победили в командном спринте классическим стилем, а чуть ранее Юлия Белорукова и Наталья Матвеева завоевали серебро в женской гонке. До этого Устуюгов также одержал победу в скиатлоне и стал вторым в спринте свободным стилем.

«Лыжники в целом молодцы, другого результата мы от них не ждем. Тот же Устюгов весь сезон провел хорошо, сохранил форму на чемпионат мира. Ведь очень сложно выступать в такой обстановке, когда ряд наших спортсменов не допущен до соревнований», — сказал Колобков.
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