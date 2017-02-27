Российские спортсмены завоевали золото в ориентировании на лыжах на Военных играх в Сочи

«Российская мужская команда в составе Степана Малиновского, Андрея Ламова и Эдуарда Хренникова выиграла эстафету в ориентировании на лыжах на III зимних Всемирных военных играх в Сочи. Женская сборная России поддержала почин мужчин и тоже выиграла эстафету. В составе российской команды выступали Татьяна Оборина, Анастасия Кравченко и Мария Кечкина», — сказали в пресс-центре.

Для Эдуарда Хренникова эта золото стало седьмым на Военных играх.

Вторыми среди мужчин на финиш пришли спортсмены сборной Франции (Рюди Гуй, Ян Дебайи, Батист Фюш). Третий результат — у команды Швейцарии (Свен Штефан Ашванден, Тобиас Михаэль Лутц, Андрин Каппенбергер).

Среди женщин вторыми стали француженки Лу Дено, Гаэль Барле и Элоди Буржуа Пин. Бронзовые медали достались сборной Казахстана в составе Асем Назыровой, Эльмиры Молдашевой и Ольги Новиковой.