Лыжники Краснов и Непряева победили в спринте в финале Кубка России
В Сыктывкаре продолжается финал Кубка России по лыжным гонкам.
В спринте свободным стилем победы одержали Андрей Краснов и Наталья Непряева. Вторыми стали Андрей Собакарев и Анна Нечаевская, третьими — Степан Дуркин и Анна Морковкина.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Сыктывкар
Мужчины. Спринт свободным стилем
1. Андрей Краснов.
2. Андрей Собакарев.
3. Степан Дуркин.
Женщины. Спринт свободным стилем
1. Наталья Непряева.
2. Анна Нечаевская.
3. Анна Морковкина.
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