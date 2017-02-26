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26 февраля 2017, 19:02 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Матвеева не исключает, что ЧМ в Лахти станет для нее последним

ЛАХТИ /Финляндия/, 26 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская лыжница Наталья Матвеева не исключает, что чемпионат мира в финском Лахти станет последним в ее карьере. Об этом она рассказала журналистам после завоевания серебра в командном спринте вместе с Юлией Белоруковой.

Для Матвеевой нынешний чемпионат мира является пятым в карьере до этого медалей на главных стартах сезона ей завоевывать не удавалось. Увеличить
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Для Матвеевой нынешний чемпионат мира является пятым в карьере, до этого медалей на главных стартах сезона ей завоевывать не удавалось.

«До старта нынешнего турнира мыслей о следующем чемпионате мира не было, поскольку мне уже немало лет и после Олимпиады в Южной Корее хотелось уйти в декрет. Однако после моего падения в личном спринте мой тренер Маркус Крамер сказал: “Может, съездим еще на один чемпионат мира?” Я отшутилась, мол, уже немолода. Посмотрим, как сложится Олимпиада, сейчас главное, что я уезжаю с этого чемпионата мира с медалью», — сказала Матвеева.

Спортсменке в мае исполнится 31 год.
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