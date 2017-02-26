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26 февраля 2017, 18:21 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немцы победили в командных соревнованиях в лыжном двоеборье на ЧМ в Лахти

ЛАХТИ (Финляндия), 26 фев — Р-Спорт. Мужская сборная Германии победила в командных соревнованиях в лыжном двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.

Золотые медали завоевали Бьёрн Кирхайзен, Эрик Френцель, Фабиан Риссле и Йоханнес Ридзек. Вторыми стали норвежцы Магнус Моан, Микко Кокслиен, Магнус Крог и Йёрген Гробок (+41,7), третьими — австрийцы Бернхард Грубер, Марио Зайдль, Филипп Ортер и Пауль Герстгразер (+1.03,7).

Россияне Самир Мастиев, Вячеслав Барков, Эрнест Яхин и Тимофей Борисов заняли десятое место (+4.52,0).
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