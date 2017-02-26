Немцы победили в командных соревнованиях в лыжном двоеборье на ЧМ в Лахти
ЛАХТИ (Финляндия), 26 фев —
Р-Спорт. Мужская сборная Германии победила в командных соревнованиях в лыжном двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти.
Золотые медали завоевали Бьёрн Кирхайзен, Эрик Френцель, Фабиан Риссле и Йоханнес Ридзек. Вторыми стали норвежцы Магнус Моан, Микко Кокслиен, Магнус Крог и Йёрген Гробок (+41,7), третьими — австрийцы Бернхард Грубер, Марио Зайдль, Филипп Ортер и Пауль Герстгразер (+1.03,7).
Россияне Самир Мастиев, Вячеслав Барков, Эрнест Яхин и Тимофей Борисов заняли десятое место (+4.52,0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter