Устюгов заявил, что сожалеет о падении конкурентов на финише спринта на ЧМ
ЛАХТИ, 26 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов, в воскресенье выигравший вместе с Никитой Крюковым командный спринт классическим стилем на чемпионате мира в Лахти (Финляндия), на пресс-конференции заявил, что сожалеет о столкновении и падении спортсменов из Норвегии и Финляндии на финишном отрезке гонки.
Устюгов и Крюков взяли золото в командном спринте, серебро у итальянцев Дитмара Нёклера и Федерико Пеллегрино. Замкнули тройку финны Сами Яухоярви и Ийво Нисканен. На финише гонки лидировавший на тот момент норвежец Эмиль Иверсен столкнулся с финном, в результате чего оба упали. В итоге сборная Норвегии стала четвертой.
«Так как я языка особо не знаю, просто старался Иверсена поддержать, потому что я проходил через это, — сказал Устюгов. — Я знаю, что такое падать на главном старте, это не очень приятно. И не хочу, чтобы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter