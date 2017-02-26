Устюгов заявил, что сожалеет о падении конкурентов на финише спринта на ЧМ

Устюгов и Крюков взяли золото в командном спринте, серебро у итальянцев Дитмара Нёклера и Федерико Пеллегрино. Замкнули тройку финны Сами Яухоярви и Ийво Нисканен. На финише гонки лидировавший на тот момент норвежец Эмиль Иверсен столкнулся с финном, в результате чего оба упали. В итоге сборная Норвегии стала четвертой.

«Так как я языка особо не знаю, просто старался Иверсена поддержать, потому что я проходил через это, — сказал Устюгов. — Я знаю, что такое падать на главном старте, это не очень приятно. И не хочу, чтобы какой-то спортсмен испытал эти чувства. И очень сожалею о том, что случилось с ребятами. Именно здесь, на чемпионате мира. И в то же время я рад, что удалось выиграть».