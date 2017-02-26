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26 февраля 2017, 18:25 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Устюгов заявил, что сожалеет о падении конкурентов на финише спринта на ЧМ

ЛАХТИ, 26 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Российский лыжник Сергей Устюгов, в воскресенье выигравший вместе с Никитой Крюковым командный спринт классическим стилем на чемпионате мира в Лахти (Финляндия), на пресс-конференции заявил, что сожалеет о столкновении и падении спортсменов из Норвегии и Финляндии на финишном отрезке гонки.

Устюгов и Крюков взяли золото в командном спринте, серебро у итальянцев Дитмара Нёклера и Федерико Пеллегрино. Замкнули тройку финны Сами Яухоярви и Ийво Нисканен. На финише гонки лидировавший на тот момент норвежец Эмиль Иверсен столкнулся с финном, в результате чего оба упали. В итоге сборная Норвегии стала четвертой.

«Так как я языка особо не знаю, просто старался Иверсена поддержать, потому что я проходил через это, — сказал Устюгов. — Я знаю, что такое падать на главном старте, это не очень приятно. И не хочу, чтобы какой-то спортсмен испытал эти чувства. И очень сожалею о том, что случилось с ребятами. Именно здесь, на чемпионате мира. И в то же время я рад, что удалось выиграть».
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