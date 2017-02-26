Горнолыжница Шиффрин победила в комбинации на этапе Кубка мира в Швейцарии
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в альпийской комбинации на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария).
В воскресенье Шиффрин стала первой со временем 2 минуты 7,16 секунды. Второе место заняла итальянка Федерика Бриньоне (2.07,86), третье — словенка Илка Штухец (2.08,01).
Россиянка Александра Прокопьева не смогла завершить первую попытку.
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