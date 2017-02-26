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26 февраля 2017, 18:26 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжница Шиффрин победила в комбинации на этапе Кубка мира в Швейцарии

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в альпийской комбинации на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария).

В воскресенье Шиффрин стала первой со временем 2 минуты 7,16 секунды. Второе место заняла итальянка Федерика Бриньоне (2.07,86), третье — словенка Илка Штухец (2.08,01).

Россиянка Александра Прокопьева не смогла завершить первую попытку.
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