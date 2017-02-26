Горнолыжница Шиффрин победила в комбинации на этапе Кубка мира в Швейцарии

ЛАХТИ /Финляндия/, 26 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская лыжница Наталья Матвеева не исключает, что чемпионат мира в финском Лахти станет последним в ее карьере. Об этом она рассказала журналистам после завоевания серебра в командном спринте вместе с Юлией Белоруковой.