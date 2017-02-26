Вяльбе: Российские лыжницы верно передали эстафету на ЧМ, претензий к ним нет

В воскресном финале победили норвежки Хейди Венг и Майкен Касперсен Фалла. Белорукова и Матвеева уступили им 5,56 секунды. Третьими стали американки Сэди Бьорнсен и Джессика Диггинс (+18,38 секунды). Матвеева после финиша заявила журналистам, что опасается подачи протеста.

«У нас никаких проблем с подачей кем-либо протеста нет — передача эстафеты была, и даже два раза, — сказала в телефонном разговоре Вяльбе. — Я не понимаю, почему журналисты решили это каким-то образом обсуждать. Жюри не имеет к нам никаких претензий».