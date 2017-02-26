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26 февраля 2017, 17:39 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Вяльбе: Российские лыжницы верно передали эстафету на ЧМ, претензий к ним нет

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева в честной борьбе завоевали серебро в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, у жюри соревнований нет претензий по правильности передачи эстафеты спортсменками, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В воскресном финале победили норвежки Хейди Венг и Майкен Касперсен Фалла. Белорукова и Матвеева уступили им 5,56 секунды. Третьими стали американки Сэди Бьорнсен и Джессика Диггинс (+18,38 секунды). Матвеева после финиша заявила журналистам, что опасается подачи протеста.

«У нас никаких проблем с подачей кем-либо протеста нет — передача эстафеты была, и даже два раза, — сказала в телефонном разговоре Вяльбе. — Я не понимаю, почему журналисты решили это каким-то образом обсуждать. Жюри не имеет к нам никаких претензий».
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