Вяльбе: Российские лыжницы верно передали эстафету на ЧМ, претензий к ним нет
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева в честной борьбе завоевали серебро в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, у жюри соревнований нет претензий по правильности передачи эстафеты спортсменками, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
В воскресном финале победили норвежки Хейди Венг и Майкен Касперсен Фалла. Белорукова и Матвеева уступили им 5,56 секунды. Третьими стали американки Сэди Бьорнсен и Джессика Диггинс (+18,38 секунды). Матвеева после финиша заявила журналистам, что опасается подачи протеста.
«У нас никаких проблем с подачей
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