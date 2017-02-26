Крамер: Решение включить Крюкова в состав на командный спринт было верным

Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков взяли золото в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. В субботу Устюгов заявил, что ему непонятно решение включить Крюкова, приехавшего на турнир в качестве запасного, в состав на командный спринт.

«Вы сами все видели на финише, они лучшие друзья! (смеется). Иногда бывает, что после гонки можешь сказать что-то на нервах. Думаю, что для запасного Никита показал отличный результат сегодня (улыбается). Мы счастливы, и это главное сейчас. Я был согласен с решением включить Крюкова в состав, это спортсмен, который может сконцентрироваться и показать результат. И это решение было правильным», — заявил Крамер журналистам.

Устюгов в Лахти взял серебро в личном спринте свободным стилем и одержал победу в скиатлоне.