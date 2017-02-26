Крамер: Решение включить Крюкова в состав на командный спринт было верным
ЛАХТИ (Финляндия), 26 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что был согласен с включением Никиты Крюкова в состав на командный спринт, и этот ход себя оправдал.
Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков взяли золото в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти. В субботу Устюгов заявил, что ему непонятно решение включить Крюкова, приехавшего на турнир в качестве запасного, в состав на командный спринт.
«Вы сами все видели на финише, они лучшие друзья! (смеется). Иногда бывает, что после гонки можешь сказать
Устюгов в Лахти взял серебро в личном спринте свободным стилем и одержал победу в скиатлоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter