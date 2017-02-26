Горнолыжник Филль победил в супергиганте на этапе КМ, Янсруд взял малый глобус

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт, Олег Богатов. Российские лыжницы Юлия Белорукова и Наталья Матвеева в честной борьбе завоевали серебро в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти, у жюри соревнований нет претензий по правильности передачи эстафеты спортсменками, заявила агентству «Р-Спорт» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.