Горнолыжник Филль победил в супергиганте на этапе КМ, Янсруд взял малый глобус
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Итальянский горнолыжник Петер Филль победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Квитфьеле (Норвегия), норвежец Хьетиль Янсруд взял малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.
Филль победил с результатом 1 минута 32,83 секунды. Второе место у австрийца Ханнеса Райхельта (+0,10 секунды). Замкнул тройку лидеров канадец Эрик Гэй (+0,23).
Янсруд занял седьмое место, что не помешало ему досрочно выиграть зачет дисциплины, набрав 329 очков. Ближайший преследователь итальянец Доминик Парис имеет в активе 192 очка.
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