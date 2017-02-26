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26 февраля 2017, 16:44 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Горнолыжник Филль победил в супергиганте на этапе КМ, Янсруд взял малый глобус

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Итальянский горнолыжник Петер Филль победил в супергиганте на этапе Кубка мира в Квитфьеле (Норвегия), норвежец Хьетиль Янсруд взял малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.

Филль победил с результатом 1 минута 32,83 секунды. Второе место у австрийца Ханнеса Райхельта (+0,10 секунды). Замкнул тройку лидеров канадец Эрик Гэй (+0,23).

Янсруд занял седьмое место, что не помешало ему досрочно выиграть зачет дисциплины, набрав 329 очков. Ближайший преследователь итальянец Доминик Парис имеет в активе 192 очка.
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