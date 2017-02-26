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26 февраля 2017, 16:43 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Крюков: Финиш командного спринта на ЧМ стал реваншем за ОИ-2014

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Финиш командной спринтерской гонки классическим ходом на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти стал компенсацией за неудачу в аналогичной дисциплине на Олимпийских играх в Сочи. Такое мнение после финиша высказал российский лыжник Никита Крюков.

В воскресенье Крюков вместе с Сергеем Устюговым завоевали золотую медаль в спринте классическим ходом. Вторыми стали итальянцы, третьими — финны. За несколько метров до финиша идущие в лидерах норвежец Эмиль Иверсен и финн Иво Нисканен упали.

На Олимпиаде-2014 в аналогичной дисциплине в составе российской команды бежали Максим Вылегжанин и Крюков. На последнем этапе Крюков шел в числе лидеров, но перед финишной прямой финн Сами Яухоярви (в нынешней гонке он бежал за финнов на первом этапе) подрезал немца Тима Чарнке, который упал и помешал финишировать Крюкову, в итоге россияне тогда завоевали серебро. Устюгов на ОИ-2014 упал в финале индивидуального спринта свободным стилем и стал пятым.

«Я думаю, что это маленький реванш за Сочи в спринте, — сказал Крюков. — Бог помог нам и нашей команде, мы по- настоящему счастливы».

Для сборной России эта медаль стала четвертой на нынешнем чемпионате мира. Ранее Устюгов завоевал серебряную медаль в спринте и золото в скиатлоне, а Наталья Матвеева и Юлия Белорукова стали вторыми в командном спринте.
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