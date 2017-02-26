СМИ: Россиянок могут лишить серебра в командном спринте на ЧМ
Сборной России в составе Юлии Белоруковой и Натальи Матвеевой, которая стала второй в командном спринте на чемпионате мира в финском Лахти, может быть лишена серебряных медалей.
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После передачи эстафеты Матвеевой от Белоруковой случился инцидент с падением Юлии, после чего также упала и американка Сэйди Бьорнсен, напоминает Expressen.
Инцидент с падением будет рассмотрен в ближайшее время. Существует вероятность того, что россиянок лишат завоеванных медалей.
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