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26 февраля 2017, 16:01 | Зимние: Лыжный спорт | «Газета.Ру»

СМИ: Россиянок могут лишить серебра в командном спринте на ЧМ

Сборной России в составе Юлии Белоруковой и Натальи Матвеевой, которая стала второй в командном спринте на чемпионате мира в финском Лахти, может быть лишена серебряных медалей.

Сборной России в составе Юлии Белоруковой и Натальи <span class=error>Матвеевой</span> которая стала второй в командном спринте на чемпионате мира в финском <span class=error>Лахти</span> может быть лишена серебряных медалей. Увеличить
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После передачи эстафеты Матвеевой от Белоруковой случился инцидент с падением Юлии, после чего также упала и американка Сэйди Бьорнсен, напоминает Expressen.

Инцидент с падением будет рассмотрен в ближайшее время. Существует вероятность того, что россиянок лишат завоеванных медалей.
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Новости Лыжного спорта

Белорукова: Серебро ЧМ доказывает, что женщины в России на лыжах бегают не хуже мужчин

Белорукова: Серебро ЧМ доказывает, что женщины в России на лыжах бегают не хуже мужчин

ЛАХТИ /Финляндия/, 26 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Завоевание российскими лыжницами серебряной медали в командном спринте на чемпионате мира в финском Лахти демонстрирует, что женская команда способна показывать результаты не хуже мужской. Такое мнение журналистам высказала обладательница награды Юлия Белорукова.
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