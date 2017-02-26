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26 февраля 2017, 15:57 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Мутко: Победы лыжника Устюгова являются наградой за его старания

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Победы российского лыжника Сергея Устюгова на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском Лахти являются наградой за его старания. Такое мнение ТАСС высказал вице- премьер РФ Виталий Мутко.

Российские лыжники Сергей Устюгов и Никита Крюков завоевали золото в командном спринте чемпионата мира. Увеличить
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Устюгов и Никита Крюков завоевали золото в командном спринте в воскресенье. Днем ранее Устюгов принес сборной России первое золото на мировом первенстве, победа была одержана в скиатлоне.

«Везет сильнейшим и тем, кто трудится. Сергей (Устюгов) просто красавец. Есть спортивный бог, это награда за их старания. Молодцы», — сказал Мутко.

Для Устюгова это золото стало третьей наградой на турнире. 23 февраля он стал вторым в личном спринте.
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