Белорукова: Серебро ЧМ доказывает, что женщины в России на лыжах бегают не хуже мужчин

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Российские лыжницы Наталья Матвеева и Белорукова стали вторыми в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Победу на дистанции 6×1,3 км одержали норвежки Хейди Венг и Майкен Фалла.

«Мы доказали не только себе, но и нашим родным, близким и болельщикам, что мы можем бороться за медали, что мы ничем не хуже других. Что не только мужчины в России хорошо бегают на лыжах, но и женщины, девушки и девочки. Можно говорить о возвращении женских лыж, поскольку вчера наши девочки в скиатлоне показали, что мы можем бороться за тройку сильнейших», — сказала Белорукова.

«Мы ожидали, верили и работали на максимуме. На последнем своем этапе хотела сделать задел для Натальи и не особо следила за тем, что происходит позади меня, сейчас я очень рада. Сегодня ночью я плохо спала, поскольку все время прокручивала в голове то, как я буду проходить последний подъем, как я отрываюсь. Так и получилось», — рассказала спортсменка о своем выступлении.

Российские лыжники на чемпионате мира завоевали четыре медали: две золотые и две серебряные.