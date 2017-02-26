Лыжные гонки. Чемпионат мира. Михаил Семенов и Михаил Куклин заняли 15-е место в командном спринте
Российские лыжники Никита Крюков и Сергей Устюгов 26 февраля на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти выиграли командный спринт классическим стилем. Представители Беларуси Михаил Семенов и Михаил Куклин заняли 15-е место.
Командный спринт, классический стиль
1. Никита Крюков — Сергей Устюгов (Россия) — 17.40,6
2. Дитмар Ноклер — Федерико Пеллегрино (Италия) — 2,2
3. Сами Яухоярви — Ииво Нисканен (Финляндия) — 8,7…
15. Михаил Семенов — Михаил Куклин (Беларусь)…
Всего участвовали 24 команды.
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