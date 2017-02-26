Лыжные гонки. Чемпионат мира. Полина Сероносова и Юлия Тихонов заняли 11-е место в командном спринте
Представительницы Беларуси Полина Сероносова и Юлия Тихонова 26 февраля на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти в командном спринте заняли 11-е место. Победу одержали норвежские спортсменки.
Лахти, Финляндия. Женщины
Командный спринт, классический стиль
1. Хайди Венг — Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 20.20,5
2. Юлия Белорукова — Наталья Матвеева (Россия) — 5,6
3. Сэди Бьорнсен — Джессика Диггинс (США) — 18,4…
11. Полина Сероносова — Юлия Тихонова (Беларусь) — 21.06,87…
Всего участвовали 17 команд.
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