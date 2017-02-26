Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28895428/
26 февраля 2017, 15:26 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские лыжники Устюгов и Крюков победили в командном спринте на ЧМ в Лахти

ЛАХТИ (Финляндия), 26 фев — Р-Спорт. Россияне Сергей Устюгов и Никита Крюков победили в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти.

<em><span class=error><span class=error>ЛАХТИ</span></span> (Финляндия) 26 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россияне Сергей <span class=error>Устюгов</span> и Никита Крюков победили в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта который проходит в финском <span class=error><span class=error>Лахти</span></span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Устюгов и Крюков в воскресенье в финале показали время 17 минут 40,69 секунды. Серебро завоевала сборная Италии (+2,14 секунды). Замкнула тройку лидеров команда Финляндии (+8,64).

Устюгов на текущем турнире завоевал уже третью медаль. Ранее он одержал победу в скиатлоне и стал вторым в спринте свободным стилем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
22 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Винер: если Мамун не вернется, буду счастлива – у нее хороший жених

Легендарный борец: украинцы и русские – единый народ, даже не братский