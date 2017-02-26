Российские лыжники Устюгов и Крюков победили в командном спринте на ЧМ в Лахти

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Устюгов и Крюков в воскресенье в финале показали время 17 минут 40,69 секунды. Серебро завоевала сборная Италии (+2,14 секунды). Замкнула тройку лидеров команда Финляндии (+8,64).

Устюгов на текущем турнире завоевал уже третью медаль. Ранее он одержал победу в скиатлоне и стал вторым в спринте свободным стилем.