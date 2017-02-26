Россиянка Оборина завоевала золото в ориентировании на лыжах на Военных играх
СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Татьяна Оборина принесла российской команде двенадцатую золотую медаль III зимних Всемирных военных играх в Сочи, она победила в соревнованиях по ориентированию на лыжах. Об этом сообщили журналистам в
пресс-центре игр.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Российские спортсменки заняли весь пьедестал. Серебряную награду выиграла Мария Кечкина. Бронза на счету Анастасии Кравченко.
Таким образом, в копилке сборной России 12 золотых наград, четыре серебряных и семь бронзовых.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter