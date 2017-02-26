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26 февраля 2017, 15:28 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Россиянка Оборина завоевала золото в ориентировании на лыжах на Военных играх

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Татьяна Оборина принесла российской команде двенадцатую золотую медаль III зимних Всемирных военных играх в Сочи, она победила в соревнованиях по ориентированию на лыжах. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре игр.

Российские спортсменки заняли весь пьедестал. Увеличить
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Российские спортсменки заняли весь пьедестал. Серебряную награду выиграла Мария Кечкина. Бронза на счету Анастасии Кравченко.

Таким образом, в копилке сборной России 12 золотых наград, четыре серебряных и семь бронзовых.
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