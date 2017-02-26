Россиянки завоевали серебро чемпионата мира в Лахти в командном спринте
Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти.
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Победили лыжницы из Норвегии, а третьими стали американки.
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Командный спринт. Классический стиль
1. Норвегия — 20.20,5.
2. Россия — +5,56.
3. США — +18,38.
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