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26 февраля 2017, 15:00 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Россиянки завоевали серебро чемпионата мира в Лахти в командном спринте

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти.

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья <span class=error>Матвеева</span> заняли второе место в командном спринте классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в <span class=error>Лахти</span>. Увеличить
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Победили лыжницы из Норвегии, а третьими стали американки.

Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Командный спринт. Классический стиль

1. Норвегия — 20.20,5.
2. Россия — +5,56.
3. США — +18,38.
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