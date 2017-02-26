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26 февраля 2017, 14:30 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Крюков и Устюгов вышли в финал командного спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Мужская сборная России в полуфинале командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия) заняла второе место во втором забеге.

Таким образом, россияне пробились в финал соревнований в этой дисциплине, который пройдёт в воскресенье, 26 февраля.

Сборную России в командном спринте представляют олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Никита Крюков и чемпион мира Сергей Устюгов.

В финале выступят сборные России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Италии, Канады, Германии, США, Швейцарии и Польши.
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