Крюков и Устюгов вышли в финал командного спринта на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти

Таким образом, россияне пробились в финал соревнований в этой дисциплине, который пройдёт в воскресенье, 26 февраля.



Сборную России в командном спринте представляют олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Никита Крюков и чемпион мира Сергей Устюгов.



В финале выступят сборные России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Италии, Канады, Германии, США, Швейцарии и Польши.