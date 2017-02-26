Семейный подряд. Как брат и сестра выиграли золотые медали военной Олимпиады

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Красивая история — в 2010 году на Олимпиаде в Ванкувере с промежутком в полчаса две бронзовые медали в составе сборной России в командном лыжном спринте завоевали родные брат и сестра: Наталья Коростелева и Николай Морилов.

С тех пор прошло семь лет. Олимпийские игры Ванкувера позади. Зато в самом разгаре III зимние Всемирные военный игры, которые часто называют военной Олимпиадой. А брат и сестра снова на коне — две золотые медали в составе лыжной команды в спринте — настоящий семейный подряд.

«За брата переживаю даже больше, чем за себя»

— Трасса удивила своей жетскостью, — признается счастливая Наталья Коростелева. — Думала, что будет рыхло — ночью снегопад, а утром подморозило. Но трассу подготовили идеально — спасибо организаторам. Еще и ребята нам ее утоптали. Наш круг на одном участке с ними расходится — там было мягковато. В остальном — все отлично.

— С каким настроем выходили на старт?

— С боевым — мы должны были бороться за золото. Только за победу.

— Кому-то посвящаете эту победу?

— Да, конечно, детям, мужу. Вчера меня на этот результат вдохновил Сергей Устюгов — совершил настоящий подвиг, стал чемпионом мира. Сейчас на смазке его лыж работает мой муж. Отчасти поэтому я сегодня на подъеме, на позитиве. C моими лыжами работал он, а над моей смазкой теперь колдовали другие ребята, за что им огромное спасибо! Лыжи ехали отлично — думаю, со стороны даже это было видно.

— Как вам соперники?

— В целом — очень хорошо. Они навязали борьбу — пришлось побороться. Это все-таки военная Олимпиада, как ее некоторые называют.

— Рады, что удалось отыграться за четвертое место в первой гонке?

— Конечно, я довольна, но, положа руку на сердце… Да, всегда хочется быть в призах, но для меня и четвертой место — очень хороший результат.

— За брата болели?

Конечно! Как же без этого. Он всегда чувствует, когда я за него переживаю. За него, кстати, даже переживаю даже больше, чем за себя.

«У нас с сестрой это хорошо получается»

— Я не перестаю это повторять — здесь не обычные военные игры, — признается Николай Морилов. — Это чувствуют все, участники, болельщики, даже вы, журналисты. Я, как спортсмен, ощущаю глобальный подход. Очень много объектов — настоящее фееричное шоу, а не просто соревнования.

— Мы видели сегодня, что в промежутках между этапами сервисмены готовили лыжи. Пришлось вносить какие-то корректировки?

— Да, конечно. Во время забега мы иногда даже по две пары лыж используем. Есть возможность их немного улучшить, подготовить. Мы этим пользуемся.

— Вообще рады?

— Очень! Я счастлив.

— А силы у вас вроде еще остались — на ногах стоите в отличие от соперников.

— Стараюсь стоять. Мы все-таки армейцы!

— Сегодня для России это была вторая подряд золотая награда. За сестрой тянулись?

— Да. У нас это неплохо получается. Еще с Ванкувера друг за другом заезжаем с медалями. Сегодня — повторили удачный финиш. Я очень счастлив за нее. Может даже больше, чем за себя.

— В итоге все решил фото-финиш. Соперники настолько сильно мешали жить?

— Это для меня — очень хороший финиш. Он длинный и достаточно тяжелый — нужно очень много работать. Это мой финиш и я его ждал.

— В первый тренировочный день вы говорили, что надеетесь на звездочку после победы.

— Да это была шутка. Никогда не буду просить звание за победу.

— Следите за Лахти? Это привет Устюгову?

— Я его вчера поздравлял. Сказал, что нам очень нравится, как он бежит. Пусть продолжает!

— Сегодня уже можно и отметить?

— Отметить можно в конце сезона. Естественно, мы будем праздновать. Не в таком широком смысле, как многие подумают, но повод для праздника есть. Отдохнуть, конечно, надо — предстоит дорога домой.