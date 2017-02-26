Россияне победили в женском и мужском лыжном спринте на военных играх в Сочи

Артем Мальцев и Николай Морилов пришли к финишу первыми в мужской гонке. Спортсмены преодолели дистанцию за 20 минут 36 секунд. Второе место заняли спортсмены из Франции Поль Голябр и Клеман Арно, отставшие от победителей на 0,1 секунды. Третьими пришли финские лыжники Кусти Киттила и Юхо Микконен (+1 секунда).

В женском командном спринте победу одержали Наталья Ильина и Наталья Коростелева, финишировавшие с результатом 22 минуты 11 секунд. На втором месте оказалась команда из Швейцарии, в которую входили Алина Майер и Фабиана Вайнсер (+12 секунд), на третьем — итальянки Франческа Баудин и Чиара Де Зольт Понте (+22 секунды).

Всего в активе отечественных спортсменов на Всемирных военных играх 16 наград: восемь золотых, 3 серебряных и пять бронзовых.