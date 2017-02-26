Матвеева и Белорукова вышли в финал командного спринта на ЧМ в Лахти

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева показали четвёртый результат во втором полуфинальном забеге, уступив командам Швеции, Германии и США.



За награды, помимо россиянок, поборются сборные Швеции, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Италии, Германии, США, Польши и Словении.



Финал начнётся в воскресенье, 26 февраля, в 14:30 по московскому времени.