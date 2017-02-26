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26 февраля 2017, 13:37 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Матвеева и Белорукова вышли в финал командного спринта на ЧМ в Лахти

Сборная России пробилась в финал женского командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева показали четвёртый результат во втором полуфинальном забеге, уступив командам Швеции, Германии и США.

За награды, помимо россиянок, поборются сборные Швеции, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Италии, Германии, США, Польши и Словении.

Финал начнётся в воскресенье, 26 февраля, в 14:30 по московскому времени.
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