Матвеева и Белорукова вышли в финал командного спринта на ЧМ в Лахти
Сборная России пробилась в финал женского командного спринта классическим стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).
Россиянки Юлия Белорукова и Наталья Матвеева показали четвёртый результат во втором полуфинальном забеге, уступив командам Швеции, Германии и США.
За награды, помимо россиянок, поборются сборные Швеции, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Италии, Германии, США, Польши и Словении.
Финал начнётся в воскресенье, 26 февраля, в 14:30 по московскому времени.
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