Петухов: Заявление WADA не вернет отстраненным российским лыжникам ЧМ
МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Признание Всемирным антидопинговым агентством (WADA) недостаточности доказательств нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами в докладе независимой комиссии организации под руководством Ричарда Макларена не вернет отстраненным лыжникам возможность побороться за медали чемпионата мира, проходящего в эти дни в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщил один из отстраненных членов сборной России по лыжным гонкам Алексей Петухов.
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Перед стартом мирового первенства Спортивный арбитражный суд оставил в силе санкции, наложенные Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) в отношении пяти российских лыжников, включая Петухова, после публикации второй части доклада Макларена. Таким образом, Петухов не может принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS.
В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал письмо генерального директора организации Кристофа де Кеппера. В нем говорилось о том, что 21 февраля WADA провело в Лозанне собрание для международных спортивных федераций, в ходе которого признало, что в докладе Макларена по большинству дел нет достаточного количества доказательств вины российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Также WADA посетовало на «неадекватный» перевод некоторых документов в докладе, выполненных комиссией Макларена, в связи с чем запросило официальный перевод данных текстов.
«Появление этого заявления говорит о том, что вся ситуация — это политика чистой воды, спортсмены тут не при чем. Обидно, что чемпионат мира без нас, и что из этих мировых чиновников никто за это не пострадает. Нужен гражданский суд, пускай платят за моральный и физический ущерб», — сказал Петухов.
«Это должно будет закончиться в нашу пользу, не сомневаюсь, только чемпионат мира уже позади», — резюмировал спортсмен.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта завершится 5 марта.
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