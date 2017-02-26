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26 февраля 2017, 12:24 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Венесуэльский лыжник Солано заявил, что получил предложение тренироваться в РФ

ЛАХТИ (Финляндия), 26 фев — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Венесуэльский лыжник Адриан Солано, ставший всемирно известным благодаря своему выступлению на чемпионате мира 2017 года в финском Лахти, заявил в интервью агентству «Р-Спорт», что получил предложение тренироваться в России под руководством тренера паралимпийцев.

Солано стартовал в прологе чемпионата мира по лыжным видам спорта, но не смог завершить 10-километровую дистанцию из-за постоянных падений.

«Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил! Мне даже написал тренер российских паралимпийцев: “Адриан Солано? Добро пожаловать в мой дом. Могу тебя тренировать, никаких денег не надо, это просто очень интересно, ты воодушевляешь своей целеустремленностью”. И таких сообщений масса», — рассказал венесуэльский лыжник.
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