Микаэль Кингсбери и Бриттени Кокс одержали победы в парном могуле на этапе КМ в Китае
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Канадец Микаэль Кингсбери и австралийка Бриттени Кокс одержали победы в парном могуле на этапе Кубка мира в Тайву (Китай).
Кингсбери в большом финале опередил швейцарца Марко Таде. Третье место занял американец Брэдли Уилсон. Россияне Максим Михайлов и Егор Ануфриев стали 16-м и 28-м соответственно.
Кокс в большом финале опередила француженку Перрин Лаффон. Третьей стала канадка Жюстин
Кингсбери и Кокс ранее уже обеспечили себе Хрустальный глобус в могуле.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter