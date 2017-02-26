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26 февраля 2017, 11:01 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Микаэль Кингсбери и Бриттени Кокс одержали победы в парном могуле на этапе КМ в Китае

МОСКВА, 26 фев — Р-Спорт. Канадец Микаэль Кингсбери и австралийка Бриттени Кокс одержали победы в парном могуле на этапе Кубка мира в Тайву (Китай).

Кингсбери в большом финале опередил швейцарца Марко Таде. Третье место занял американец Брэдли Уилсон. Россияне Максим Михайлов и Егор Ануфриев стали 16-м и 28-м соответственно.

Кокс в большом финале опередила француженку Перрин Лаффон. Третьей стала канадка Жюстин Дюфур-Лапуант. Россиянка Регина Рахимова стала 7-й, Марика Пертахия — 24-й.

Кингсбери и Кокс ранее уже обеспечили себе Хрустальный глобус в могуле.
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