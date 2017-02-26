Дмитрий Рейхерд — двукратный призер Азиады
Начинался день для Дмитрия Рейхерда достаточно неплохо. Он с первого места в квалификации пробился в финал. В первом раунде стал вторым (85.38), совсем
чуть-чуть проиграв японцу Икума Хоришиме (85.79).
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К сожалению, на этой стадии прекратили борьбу Павел Колмаков (71.65) и Дмитрий Бармашов (73.32).
В решающей попытке Рейхерд оказался только третьим (85.69). Он пропустил вперед помимо Хоришима (90.35) еще и корейца
Таким образом, Дмитрий стал двукратным бронзовым призером Игр-2017. Если прибавить еще две награды Галышевой, то в принципе, выступление казахстанских фристайлистов можно считать успешным, хотя от мужчин мы также ждали побед.
фото Данияра Майлыбаева
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