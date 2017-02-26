Алыпов не верит, что кто-то из отстраненных российских лыжников продолжит карьеру
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Маловероятно, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется к профессиональной карьере, заявил агентству «Р-Спорт» бронзовый призер Олимпийских игр 2006 года Иван Алыпов.
Международная федерация лыжного спорта 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена отстранила от международных соревнований Алексея Петухова, Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. 21 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил запрос пятерых лыжников на временную приостановку их отстранения для возможности участвовать в чемпионате мира.
В субботу россиянин Сергей Устюгов выиграл золото в скиатлоне на проходящем в финском Лахти чемпионате мира. Ранее победитель «Тур де Ски» также становился вторым в спринте.
«Здорово, что Сергей борется за медали в отсутствие других наших лидеров. Как ни прискорбно, я не верю, что
«При этом у каждого из ребят есть олимпийские медали, с чемпионатов мира. Они всему миру доказали, что они достойные спортсмены. К сожалению, не самое удачное завершение карьеры. А что им делать? Просто сидеть и ждать?» — продолжил собеседник агентства.
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