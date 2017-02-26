Юлия Галышева не смогла выиграть «золото» Азиады-2017 в могуле
Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева стала серебряной призеркой зимних Азиатских игр, который проходят японском Саппоро, в могуле, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Галышева, которая выиграла соревнования в парном могуле в Саппоро, стала первой в квалификации и в первой попытке финала. Однако в главном финале казахстанку обошла японская фристайлистка Ариса Мурата, набравшая 79,37 балла. Галышева за свое выступление в финале заработала 79,02 балла. Третьей стала еще одна японка Мики Ито — 75,52.
Бронзовую награду в могуле Казахстану принес Дмитрий Рейхерд, набравший 85,69 балла. Его опередили японец Икума Хоришима (90,35) и Чой
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