Казахстанские лыжники выиграли «серебро» и «бронзу» в масс-старте на Азиаде-2017

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Черепанов финишировал вместе с японским лыжником Акирой Лентингом, который стал победителем данной дисциплины. Третьим с отставанием в 2,3 секунды финишировал Чеботько.

После этого в активе сборной Казахстана стало 29 медалей: восемь золотых, десять серебряных и 11 бронзовых наград.