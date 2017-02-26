Казахстанские лыжники выиграли «серебро» и «бронзу» в масс-старте на Азиаде-2017
Казахстанские лыжники Сергей Черепанов и Николай Чеботько выиграли «серебро» и бронзу" в
масс-старте на 30 километров на Азиаде-2017 в Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Черепанов финишировал вместе с японским лыжником Акирой Лентингом, который стал победителем данной дисциплины. Третьим с отставанием в 2,3 секунды финишировал Чеботько.
После этого в активе сборной Казахстана стало 29 медалей: восемь золотых, десять серебряных и 11 бронзовых наград.
Напомним, что в мужском
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