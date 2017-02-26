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26 февраля 2017, 9:01 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Казахстанские лыжники выиграли «серебро» и «бронзу» в масс-старте на Азиаде-2017

Казахстанские лыжники Сергей Черепанов и Николай Чеботько выиграли «серебро» и бронзу" в масс-старте на 30 километров на Азиаде-2017 в Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские лыжники <strong>Сергей <span class=error>Черепанов</span></strong> и <strong>Николай <span class=error>Чеботько</span></strong> выиграли серебро и бронзу' в <nobr>масс-старте</nobr> на 30 километров на <span class=error>Азиаде</span>-2017 в Саппоро сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Черепанов финишировал вместе с японским лыжником Акирой Лентингом, который стал победителем данной дисциплины. Третьим с отставанием в 2,3 секунды финишировал Чеботько.

После этого в активе сборной Казахстана стало 29 медалей: восемь золотых, десять серебряных и 11 бронзовых наград.

Напомним, что в мужском масс-старте на 15 километров у биатлонистов победил казахстанец Ян Савицкий, а у женщин на дистанции 12,5 километра выиграла Галина Вишневская.

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