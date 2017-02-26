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26 февраля 2017, 0:54 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Лыжные акробаты Буров, Никитин и Спиридонова — в десятке на этапе КМ в Минске

На этапе Кубка мира по фристайлу в Минске в лыжной акробатике победили китаец Ван Синди и Лидия Лассила из Австралии.

В соревнованиях мужчин весь пьедестал был китайским, а россияне Максим Буров и Станислав Никитин заняли 8-е и 9-е места соответственно.

У женщин лучшей из россиянок стала Кристина Спиридонова, показавшая 9-й результат.

Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Минск, Беларусь
Мужчины

1. Ван Синди (Китай) — 118,14.
2. Ци Гуанпю (Китай) — 117,19.
3. Чжоу Хань (Китай) — 113,12…
8. Максим Буров (Россия) — 85,84.
9. Станислав Никитин (Россия) — 84,96.

Женщины

1. Лидия Лассила (Австралия) — 97,64.
2. Даниэлла Скотт (Австралия) — 94,47.
3. Сю Ментао (Китай) — 91,29…
9. Кристина Спиридонова (Россия) — 66,97…
18. Любовь Никитина (Россия) — 62,74…
21. Александра Орлова (Россия) — 57,96.
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