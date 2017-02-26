В соревнованиях мужчин весь пьедестал был китайским, а россияне Максим Буров и Станислав Никитин заняли 8-е и 9-е места соответственно.



У женщин лучшей из россиянок стала Кристина Спиридонова, показавшая 9-й результат.



Фристайл. Этап Кубка мира. Лыжная акробатика. Минск, Беларусь

Мужчины



1. Ван Синди (Китай) — 118,14.

2. Ци Гуанпю (Китай) — 117,19.

3. Чжоу Хань (Китай) — 113,12…

8. Максим Буров (Россия) — 85,84.

9. Станислав Никитин (Россия) — 84,96.



Женщины



1. Лидия Лассила (Австралия) — 97,64.

2. Даниэлла Скотт (Австралия) — 94,47.

3. Сю Ментао (Китай) — 91,29…

9. Кристина Спиридонова (Россия) — 66,97…

18. Любовь Никитина (Россия) — 62,74…

21. Александра Орлова (Россия) — 57,96.