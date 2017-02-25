Австриец Крафт стал чемпионом мира в прыжках на лыжах с трамплина
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Австриец Стефан Крафт одержал победу в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти. Спортсмен показал результат 270,8 балла.
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Второе место занял немец Андреас Веллингер (268,7), третьим стал его соотечественник Маркус Айзенбихлер (263,6).
Россиянин Евгений Климов занял 22-е место (230,5), Денис Корнилов — 29-е (217,6), Дмитрий Васильев — 30-е (214,4), Алексей Ромашов — 44-е (101,8).
Чемпионат мира завершится 5 марта.
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