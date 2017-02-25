Климов назвал «непонятным» трамплин на чемпионате мира по лыжным видам спорта
ЛАХТИ /Финляндия/, 25 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спрогнозировать прыжок на среднем трамплине в финском Лахти, на котором в субботу были разыграны медали чемпионата мира, довольно сложно. Об этом журналистам рассказал россиянин Евгений Климов.
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Климов стал лучшим из россиян, заняв 22-е место. «Ошибок не было, просто трамплин непонятный. Все здесь вынуждены менять свою технику таким образом, чтобы она подходила под его особенности. Даже небольшие отклонения по ветру дают большую разницу», — сказал Климов.
«Буду делать ставку на большой трамплин, здесь прыжки получились хорошими, но во время первого подул неблагоприятный ветер, а второй еще предстоит разобрать. Не скажу, что доволен результатом, поскольку ставил самые высокие задачи. Если бы попал в десятку, то это был бы хороший результат», — добавил он.
Победителем стал австриец Стефан Крафт (270,8 балла), второе место занял немец Андреас Веллингер (268,7), третьим стал его соотечественник Маркус Айзенбихлер (263,6).
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