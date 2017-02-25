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25 февраля 2017, 21:08 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Климов стал 22-м в прыжках на лыжах с трамплина К-90 на ЧМ в Лахти

Россиянин Евгений Климов стал 22-м в прыжках на лыжах с трамплина К-90 на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Лахти.

Победу одержал австриец Штефан Крафт, опередивший немцев Андреаса Веллингера и Маркуса Айзенбихлера.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-90

1. Штефан Крафт (Австрия) — 270,8.
2. Андреас Веллингер (Германия) — 268,7.
3. Маркус Айзенбихлер (Германия) — 263,6…
22. Евгений Климов (Россия) — 230,5…
29. Денис Корнилов (Россия) — 217,6.
30. Дмитрий Васильев (Россия) — 214,4…
44. Алексей Ромашов (Россия) — 101,8.
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Австриец Крафт стал чемпионом мира в прыжках на лыжах с трамплина

Австриец Крафт стал чемпионом мира в прыжках на лыжах с трамплина

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Австриец Стефан Крафт одержал победу в прыжках на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти. Спортсмен показал результат 270,8 балла.
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