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— Сегодня вас, наверное, уже стоит поздравлять?

— Да, после сегодняшней медали — можно. Все ждали этой победы. После спринта мне пришло много сообщений. Все поддерживали и писали, чтобы я не переживал, ведь позади только первая гонка, а золото еще будет. Но самую запоминающуюся СМС прислал мой друг, олимпийский чемпион Евгений Дементьев. Он написал очень правильные слова и, думаю, я воспринял их именно так, как он хотел.

— Что же он написал?

— Это секрет. Если Женя захочет рассказать — пожалуйста. А я оставлю при себе. Но эти слова на меня сильно повлияли.

— Маркус Крамер рассказал, что Легков плакал, наблюдая за вашим финишем.

— Понимаю, что Саня горд этой победой. Ведь мы тренировались вместе. И он знал, что сегодня я борюсь, в том числе, и за него. Все получилось. Это как открыть дверь с ноги и показать всему миру, что русские могут все. И мы побеждаем — чистыми.

— Первое, о чем подумали после финиша?

— Об отстраненных ребятах. Знаю, что они смотрели эту гонку. И, думаю, они очень горды за меня сегодня. Даже сейчас думаю не о золотой медали, а о них.

— А что испытывали, когда услышали слова диктора: «Сергей Устюгов — чемпион мира»?

— У меня был звон в ушах. И я до сих пор этого не осознаю. Вот когда подержу медаль в руках, тогда, может, какие-то ощущения и нагонят.

— Мотивация на этот чемпионат мира сохраняется?

— Впереди у меня еще две гонки — командный спринт и эстафета. И надо показывать на них свой максимум. Выжимать себя, как на «Тур де Ски». Все телезрители и болельщики нам в этом помогут.

— Значит, задача уехать из Лахти трехкратным чемпионом мира?

— Если честно, то план, который я ставил перед собой накануне чемпионата мира — уже выполнен. Но аппетит приходит во время еды. И он у меня еще сохраняется.

— Маркус Крамер не исключил вашего выступления в марафоне.

— Это хорошая для меня новость. Будем смотреть по ситуации. Если удастся удержать форму, то почему нет. Спасибо Маркусу Крамеру и всей нашей дружной команде. Многие ведь говорили, что дважды по ходу сезона выйти на пик формы нельзя.

ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ СУНДБЮ

— Какой была тактика на этот скиатлон?

— Стоит начать с того, что на «классике» у меня были очень хорошие лыжи. Спасибо нашему сервис-персоналу и особенно Евгению Уфтикову, с которым мы работаем вместе. Перед стартом он очень сильно нервничал, я тоже был недоволен скольжением. Однако когда началась гонка, понял, что у меня лыжи сегодня одни из лучших.

Перед стартом Егор Сорин дал мне наставления, а затем всячески останавливал во время первых 15 км. Задание было простое: экономиться в «классике», а после переобувания «дернуть» на первом же круге. Удалось. А когда я чуть сбавил темп, Мартин Сундбю воспринял это так, будто у меня кончились силы. И включился. В итоге мы оторвались на 5−7 секунд. Тогда я понял, что, как минимум, синица в руках у меня сегодня будет. А уж если дотерплю до финиша, то возможно и золото.

— Ждали от Сундбю такого рывка на последнем подъеме?

— На самом деле, это был его не первый рывок. Мартин предпринимал их несколько раз. Плюс к этому всячески играл — делал вид, что устал, постанывал. Но я все прекрасно понимал. А перед последним подъемом мне подсказали, что нужно вставать вторым — и работать за ним. Из-за спины выскакивать всегда легче. И уже в тот момент была какая-то уверенность.

— Какая мысль промелькнула в голове, когда Сундбю упал?

— Что надо действовать. Этот шанс нельзя было упускать. Лишь когда пересек финишную черту — выдохнул.

— Знаете, насколько для Норвегии была важна сегодня победа Сундбю?

— Я знаю, что у него пока нет личной золотой медали с чемпионата мира. Приношу ему свои извинения за сегодня. Но у Мартина еще будет шанс на 50 км. Да и золото в эстафете у него есть. А мне сегодня было нужнее.

НЕ ДУМАЮ, ЧТО БУРГЕРМАЙСТЕР РАД МОЕЙ ПОБЕДЕ

— Кто за вас больше всех болел сегодня?

— У меня здесь первый тренер — Иван Брагин. И мои медали — его заслуга. Вот в Фалун-2015 он не приехал — и я остался ни с чем. Он мой талисман. Где он — там мне хорошо.

— Он говорил, что в детстве вы грезили биатлоном. Не жалеете, что выбрали лыжи?

— Ничуть. И мысли о биатлоне уже не посещают. Я получаю большое удовольствие, бегая на лыжах — и это главное. Сейчас все в полном порядке. А вот когда в меня тыкают и говорят, что я непрофессионал — не люблю.

— Этой победой вы доказали все тем, кто сомневался в вашем профессионализме? Вы понимаете, о ком я говорю…

— Понимаю. Они считали меня самородком, но постоянно говорили, что я непрофессионал. Не знаю, что я и им сейчас доказал, но, думаю, сейчас они не очень рады моему золоту.

— Даже так?

— После «Тур де Ски» читал комментарий Рето Бурмермайстера, где он говорил, что я непрофессионал и мало тренируюсь. Было очень обидно. Ну, нельзя все делать исключительно по бумажке! Должно быть человеческое общение. Как можно всегда ставить во главу угла тренировочную программу и совсем не слушать спортсмена? И ведь они даже не объяснили, что и для чего мы делаем. Они работали по планам Маркуса Крамера, но подходы у них совершенно разные.

— Например?

— Мне говорили, во сколько я должен ложиться спать, во сколько приходить есть, сколько пить и все такое. Никакие возражения не принимались. А вот если я подойду к Маркусу и скажу на тренировке, что устал, он выслушает и ответит: «Все понимаю. Если так — иди отдыхай». Если же мне кажется, что потренировался мало, опять обращаюсь к тренеру. Крамер тут же объясняет: «У тебя завтра-послезавтра серьезная работа, стоит закончить сейчас». То есть, он все всегда готов объяснить. А не так, что в бумажке написало два часа, и будь ты хоть в каком состоянии — нужно их отработать.

НЕ ВЕРЮ, ЧТО КРЮКОВ НАБРАЛ ФОРМУ

— Обсуждали с Никитой Крюковым тактику на командный спринт?

— На самом деле, Никита сюда ехал запасным. По ходу сезона он не был готов хорошо. И я до сих пор не верю, что Никита набрал такую форму, чтобы выступить на чемпионате мира. Но мое сугубо личное мнение. Не в обиду ему.

— Он знает вашу позицию по этому вопросу?

— Наверное, нет. Но, думаю, многие болельщики тоже не понимают, с чем может быть связано такое решение.

— Мы решили, что тренерский штаб видел его прогресс на тренировках.

— Тренировки это одно, а соревнования — совсем другое. Есть ребята, которых на тренировке вообще обыграть невозможно. Вот даже перед чемпионатом мира на сборе в Шушене Сергей Турышев на определенных отрезках вставлял мне столько времени, что мама не горюй. Но я знаю, что Никита боец. Так что будем надеяться на лучшее и бороться завтра до конца.