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25 февраля 2017, 19:10 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Лыжник Устюгов считает, что Крюков не по праву побежит с ним в командном спринте на ЧМ

ЛАХТИ /Финляндия/, 25 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов считает странным решение сделать Никиту Крюкова его напарником по командному спринту на чемпионате мира в финском Лахти. Об этом спортсмен рассказал журналистам после победы в скиатлоне.

По словам россиянина Крюков ехал на турнир запасным лыжником. Увеличить
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Устюгов стал чемпионом мира в скиатлоне в субботу. В четверг он стал вторым в личном спринте. Командный спринт пройдет в воскресенье.

«На самом деле, Никита сюда ехал запасным и мне непонятно, почему он выступает здесь основным бойцом. По ходу сезона было видно, что он не очень хорошо готов, я до сих пор не верю, что он набрал необходимую для чемпионата мира форму. Это мое личное мнение», — сказал Устюгов.

«Так решил тренерский штаб. Думаю, Никита не знает мою позицию по этому вопросу, но многие болельщики тоже не понимают, с чем связано такое решение», — подчеркнул он.

Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года и двукратным чемпионом мира 2013 года.
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