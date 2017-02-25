Лыжник Устюгов считает, что Крюков не по праву побежит с ним в командном спринте на ЧМ
ЛАХТИ /Финляндия/, 25 февраля. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский лыжник Сергей Устюгов считает странным решение сделать Никиту Крюкова его напарником по командному спринту на чемпионате мира в финском Лахти. Об этом спортсмен рассказал журналистам после победы в скиатлоне.
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Устюгов стал чемпионом мира в скиатлоне в субботу. В четверг он стал вторым в личном спринте. Командный спринт пройдет в воскресенье.
«На самом деле, Никита сюда ехал запасным и мне непонятно, почему он выступает здесь основным бойцом. По ходу сезона было видно, что он не очень хорошо готов, я до сих пор не верю, что он набрал необходимую для чемпионата мира форму. Это мое личное мнение», — сказал Устюгов.
«Так решил тренерский штаб. Думаю, Никита не знает мою позицию по этому вопросу, но многие болельщики тоже не понимают, с чем связано такое решение», — подчеркнул он.
Крюков является олимпийским чемпионом 2010 года и двукратным чемпионом мира 2013 года.
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