Россиянин Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта

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На чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти завершился драматичнейший мужской скиатлон — своеобразная гонка преследования, в которой первую половину (15 км) спортсмены проходят классическим стилем, а вторую — свободным стилем, предварительно сменив лыжи на беговые.

Россию в этом виде соревнований представили четыре спортсмена: Сергей Устюгов стартовал под четвертым номером, Александр Бессмертных — под десятым, Андрей Ларьков подключился к гонке 14-м, а Александр Большунов — 27-м.

Устюгов, ранее упустивший на этом турнире верную победу в спринте и довольствовавшийся тогда «лишь» серебром, был настроен очень серьезно и с самого начала понесся вперед, выдвинувшись во главу лыжного пелотона.

На первых порах Сергея плотно держали в тисках другие спортсмены, не давая ему оторваться, однако ближе к середине гонки обширная группа преследователей сама собой отвалилась и вступила в локальные разборки за третье место, которые совершенно не интересовали россиянина.

Недаром один из лидеров современного лыжного спорта норвежец Мартин Сундбю сказал про Устюгова: «Не уверен, что можно догнать этого медведя».

Именно Сундбю в итоге и бросил вызов Сергею на правах одного из фаворитов гонки. Эта пара извечных соперников прошла вместе всю вторую половину дистанции, и россиянин практически все время лидировал с преимуществом в одну секунду.

Казалось, что зрителей ожидает напряженная спринтерская развязка, соперники шли «ноздря в ноздрю», однако на одном из последних подъемов Сундбю резко увеличил скорость, Устюгов поддержал его порыв, норвежец прибавил еще больше — и упал, сломав палку.

Подобное падение за километр до финиша было равносильно голу, пропущенному на 90-й минуте. Уже нет времени отыгрывать отставание, да что там время — уже нет никаких сил, как физических, так и моральных.

Красивый финиш Устюгова с широченной улыбкой на размашистом разудалом ходу войдет не только в историю российского лыжного спорта, но и займет особое место в списке личных достижений Сергея: это его первое золото чемпионатов мира.

Спустя несколько минут после своего триумфа российский чемпион уже делился мнением о том, за счет чего ему удалось победить, и развенчивал гоночные хитрости Сундбю.

«Очень рад победить. Мы сделали это! Вчера я получил смс от Евгения Дементьева (олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне — «Газета.Ru»). Он все правильно написал. Спасибо, Женька, за такие слова. Я сделал все, как ты сказал, и сегодня все получилось. Когда мы шли на последний круг, Мартин делал вид, что очень устал, но я понял, что это игра, и он будет пытаться убегать. Так и получилось, он сделал рывок, но я его поддержал, а когда он упал на последнем подъеме, я понял, что нельзя упускать такой шанс и надо действовать, выжимать из себя все, — приводит слова Устюгова «Чемпионат.com».

Партнеры Сергея по сборной в тройку призеров попасть, к сожалению, не сумели: Ларьков финишировал лишь восьмым, Большунов — 15-м, а Бессмертных, долгое время бежавший в десятке лучших, но затем драматично упавший на спуске, стал лишь 17-м.

Комментируя результаты своих подопечных, тренер сборной России по лыжному спорту Маркус Крамер заявил, что победа Устюгова служит очевидным доказательством того, что российские спортсмены не принимают допинга и абсолютно невиновны.

«Я очень счастлив, это великий день, и не только для Сергея, но и для всей российской команды. В сложившейся ситуации особенно важно было завоевать эту медаль.

Цитата Этим мы показываем, что боремся за «чистый» спорт, поскольку наш парень, да и вся команда, абсолютно «чиста» от допинга.

И при этом абсолютно здорова, ей не нужны лекарства от астмы, — намекнул Крамер на атлетов других сборных, которые массово получают разрешения на прием лекарств для дыхания по причине астмы.

При этом шесть российских лыжников все еще временно отстранены от соревнований на основе доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. В число отстраненных спортсменов входит и предыдущий чемпион мира в скиатлоне — Максим Вылегжанин.

Вице-премьер Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подчеркнул необходимость побед для восстановления доброго имени отечественного спорта.

«Сейчас любая победа и любое участие в крупных соревнованиях важны, потому что это помогает развенчивать мифы о всяких допинговых системах.

Цитата Мир сам придет к тому, что эти разговоры о допинге в российском спорте — абсолютная глупость.

Сергей — молодец, он заслужил эту победу; гонку он провел просто прекрасно, а в ее второй части целиком лидировал. Это наш лидер, я уже давно об этом говорил. Сергей выиграл «Тур де Ски», и не всегда после этого на чемпионате мира получается показать достойный результат, но он показал, что это возможно. Надеюсь, Сергей примет участие в командном спринте, там есть хороший шанс, — передает слова чиновника ТАСС.

Блестящее выступление Устюгова прокомментировала и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Сергей выиграл достойно, большую часть дистанции ровно шел. Он всю дистанцию лидировал, поэтому Сундбю и предпринял попытку вырваться на финише, шел вперед. Сегодня мы увидели двух сильнейших спортсменов, которые были лидерами на протяжении всего сезона. И Сергей абсолютно достоин победы, показал, что он — сильнейший».

На данный момент в активе сборной России на чемпионате мира одна золотая и одна серебряная медали. Обе завоеваны «русским медведем» Устюговым.